Reise mit personellen Sorgen zum BC Kohlscheid

Zufrieden mit der Leistung seines Teams war Trainer Mirko Braun nach dem 4:1-Erfolg des SV Rott am vergangenen Spieltag gegen Germania Erftstadt Lechenich: „Die Laufbereitschaft stimmte, wir haben gut kombiniert und auch noch die Tore zum auch in der Höhe verdienten Sieg gemacht.“ Bereits am Donnerstagabend geht es für die Rot-Weißen mit der Nachholbegegnung beim BC Kohlscheid weiter.

Beim aktuellen Gegner des Sportvereins gab es in der Sommerpause zwar einige personelle Veränderungen, jedoch brachten die nicht den gewünschten Erfolg. Ende Oktober trennten sich Trainer Thomas Virnich und der Verein. Andreas Puzicha übernahm den Trainerjob beim KBC, jedoch blieb auch unter dem neuen Coach der erhoffte Umschwung aus. Auch in der zweiten Saisonhälfte fehlt den Kohlscheidern die Konstanz. Nach einem überraschenden 3:1-Erfolg in Straß und einem Sieg beim Abstiegskonkurrenten Schwarz Weiß Düren, mit dem die Kohlscheider sich aktuell den dritten Abstiegsrang teilen, gab es zuletzt drei Niederlagen in Serie, die für weitere Abstiegsangst sorgten.

Vom Tabellenbild her reisen die Rotter, die beinah doppelt so viele Punkte eingesammelt haben als ihr Gegner, als Favorit ins Oststadion, jedoch weist Mirko Braun die Favoritenrolle weit von sich: „Der große Rasenplatz liegt uns nicht, und die Kohlscheider haben sich bisher unter Wert verkauft.“ Da die Rot-Weißen an den beiden nächsten Spieltagen auf ihren Torjäger Avdo Iljazovic aus beruflichen Gründen verzichten müssen, plagen den Coach auch noch personelle Sorgen: „Mir stehen nur zwölf Feldspieler zur Verfügung.“