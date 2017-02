Automatensprenger in Simmerath scheitern am Geldfach

Simmerath.

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen den Geldautomaten einer Bankfiliale am Rathausplatz in Simmerath gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen flohen die drei Maskierten ohne Beute vom Tatort. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.