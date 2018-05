Simmerath - Autofahrer kommt in Konzen von der Straße ab und wird verletzt

Simmerath.

Ein 18-Jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Simmerath ist am Mittwoch gegen 14.10 Uhr bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann in Konzen auf der Blumgasse in Richtung Am Gericht unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abkam.