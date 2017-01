Auto fährt frontal gegen Lastwagen: Zwei Schwerverletzte

Simmerath. Bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 399 - der Hoscheiter Straße - zwischen Fringshaus und Lammersdorf sind am Freitagmorgen eine 28-jährige Frau lebensgefährlich und ein 42 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Video Lkw übersehen: Autofahrer in der Eifel schwer verletzt

Wie die Aachner Polizei mitteilt, hatte die 28-jährige Autofahrerin aus Simmerath gegen 9.20 Uhr, als sie in Richtung Fringshaus unterwegs war, einen vor ihr fahrenden Wagen überholt. Dabei verschätzte sie sich offenbar: Trotz einer Vollbremsung des ihr entgegenkommenden Lastwagens schaffte sie es nicht mehr, rechtzeitig wieder nach rechts einzuscheren.

Ihr Auto fuhr frontal in den Lastwagen, wurde zurückgeschleudert und stieß wiederum gegen den Wagen, den sie überholen wollte. Bei dem Unfall wurde ihr Kleinwagen schwer beschädigt, sie selbst in dem Wrack eingeklemmt. Das Technische Hilfswerk Lammersdorf befreite die lebensgefährlich verletzte Frau, die nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhausgeflogen wurde.

Während der 23 Jahre alte Kraftfahrer aus Rumänien unverletzt blieb, wurde der andere Autofahrer schwer verletzt. Er erlitt einen schweren Schock.

An den Fahrzeugen entstand schwerer Schaden. Die von Ölspuren verschmutze und Fahrzeugresten übersäte Fahrbahn wurde durch Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau gereinigt, weshalb die Straße bis kurz nach 14 Uhr voll gesperrt werden musste.

Neben dem Technischen Hilfswerk waren auch die Feuerwehr-Löschgruppen Lammersdorf, Simmerath und Kesternich im Einsatz. Insgesamt kümmerten sich 32 Einsatzkräfte um den Unfall.