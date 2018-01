Aachen/Rohren - Ausstellungs-Vernissage für Rohrener Künstlerin, die nicht dabei sein konnte

Aachen/Rohren. 40 Kunstbegeisterte besuchten am vergangenen Freitag die Eröffnung der Ausstellung „Helga Wagenknecht – Malerei 2012-2017“ im Foyer der Gypsilon Software GmbH in Aachen-Oberforstbach, Pascalstraße 71.

Für Firmengründer Dr. Werner Glasmacher, der die Anwesenden begrüßte, war es die 196. Ausstellungseröffnung, aber die erste Vernissage, an der die Künstlerin selbst nicht anwesend sein konnte. Sie musste sich wegen eines Unfalls am Vortage ins Krankenhaus begeben. Trotz starker Schmerzen war sie beim Aufhängen der Bilder noch anwesend und hatte so dafür sorgen können, dass ihre Bilder gut platziert wurden.

Die Künstlerin Sabine Jacobs aus Konzen führte dann die Gäste an die Bilder heran. Auf zwei Ebenen des zur Präsentation und Kommunikation hervorragend geeigneten Foyers werden 34 überwiegend großformatige Bilder in Acryltechnik gezeigt. Helga Wagenknecht, die seit 22 Jahren in Rohren lebt, holt ihre Inspiration häufig aus der Natur. Sie streift durch die Monschauer Wälder, findet Strukturen in schroffen Felswänden, an Baumrinden, Pilzen und Flechten.

Die wilden Bachläufe der Eifel inspirieren sie zu Wasserlandschaften. Das Licht, die Formen und Farben des Hohen Venns führten sie zu ihren „Landschaftsimpressionen“. Aufenthalte in Gletscherbereichen der Alpen schlagen sich nieder in den Bildern „Eishöhle“ und „Gletscherwelten“. Die Wahrnehmungen der Künstlerin werden abstrakt umgesetzt und in einen neuen Zusammenhang gebracht. Typisch sind die feinen Strukturen, die sie durch eine spezielle Art des Farbauftrags erreicht.

Mancher Ausstellungsbesucher bekundete die Absicht, noch einmal wiederzukommen und die Bilder bei Tageslicht zu betrachten. Die sehenswerte Ausstellung kann noch bis zum 31. Januar, Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr besucht werden.