Ausstellung von 150 Kaninchen in Eicherscheid

Eicherscheid. Der Kaninchenzuchtverein R343 Eicherscheid veranstaltet am 11. und 12. November seine Lokalschau im Kasino der Reithalle Eicherscheid, Am Rott.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 11. November, ab 18 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 10 bis 15 Uhr. Die Preisverteilung findet am Samstag um 20 Uhr statt.

Besucher sind willkommen, sich unverbindlich auf der Ausstellung umzusehen oder sich bei Interesse bei den Vereinsmitgliedern über die Kaninchenzucht zu informieren.

Um den begehrten Titel des Vereinsmeisters zu erringen, haben die Züchter des Vereins etwa 150 Tiere der verschiedensten Rassen und Farbenschläge gemeldet. Überregional konnten die Tiere aus dem Eicherscheider Verein bereits überzeugen.

Der aus Simmerath stammende Martin Braun wurde kürzlich auf der 3. Rassebezogenen Europaschau in Großlangheim mit seinen Holländer-Kaninchen, japanerfarbig, Europameister.