Monschau - Ausstellung in der Galerie Beumers dokumentiert Christo-Projekt von 1971

Die Ausstellung ist bis zum 10. Mai zu sehen

Die Schau „Christo Projekt Monschau“ ist bis zum 10. Mai 2018 in der Galerie Beumers im Tuchschererhaus Monschau, Laufenstraße 6, zu sehen. Die Vernissage ist am heutigen Samstag, 10. März, 16 Uhr. Der Journalist Kaspar Vallot, ehemaliger Chefredakteur der Aachener Nachrichten und Mitbegründer des Kunstkreises Monschau, blickt als Zeitzeuge auf die spektakulären und überregional viel beachteten Ausstellungen in den Jahren 1970 und 1971 zurück. Die Ausstellung zeigt Fotos, Plakate, Dokumente und Objekte aus seinem Besitz. Kaspar Vallot berichtet zur Ausstellungseröffnung aus erster Hand von einer Zeit, in der Monschau im Blickpunkt der Kunstwelt stand.

In der Galerie sind zudem Arbeiten von Galeriegründer Manfred Beumers zu sehen, der am 25. März 75 Jahre alt geworden wäre.

Die Öffnungszeiten sind: Fr. bis So. sowie an Feiertagen: 11 bis 18 Uhr, Mi. von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Nähere Informationen: Telefon 02472/ 9704233 oder 0172/ 6133395, www.beumers.com.