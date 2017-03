Roetgen.

Farbe in ihrer reinsten Ausprägung zeigen die Bilder der Künstlerin Barbara Schulte-Zurhausen in der Galerie einmalich in Roetgen, Greppstraße 35a. Die Aachener Künstlerin malt aneinandergereihte Farbflächen, nur kontrastreich durch Farbstreifen begrenzt oder unterbrochen. Beim genaueren Betrachten entpuppen sich die Arbeiten als komplexes, spannungsreiches ästhetisches Gebilde.