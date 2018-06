Aufbauen, Begleiten und Kooperieren als hautsächliches Tätigkeitsfeld

Das ABK-Hilfswerk wurde vor 40 Jahren gegründet. Es nannte sich zunächst „Alten- Behinderten- und Kinderhilfswerk“. Doch haben sich im Laufe der Jahre die Zielgruppen geändert; heute sieht das Hilfswerk seine Tätigkeit als „Aufbauen, Begleiten, Kooperieren“.

Es kümmert sich um junge Erwachsene mit seelischer und/oder geistiger Behinderung und hohem sozialen Integrationsbedarf.

In Kohlscheid, dem Sitz des Vereins, wird am 15. Juli ein Sommerfest zum Jubiläum gefeiert. An einer Festschrift mit Chronik wird schon fleißig gearbeitet; da wird so manche Anekdote zum Besten gegeben.

Für Schmidt und die Eifeldörfer, in denen Wohnheime des ABK-Hilfswerks bestehen, hat sich der ehemalige Werkstattleiter Jos Rijks etwas ganz Besonderes ausgedacht: Am 3. Oktober wird er in Zusammenarbeit mit der Schmidter Eifelvereinsortsgruppe Sternwanderungen anbieten, die zu allen Wohnheimen führen.(ale)