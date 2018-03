Infoabend im Bürger-Casino Imgenbroich

Während sich in der Gemeinde Simmerath die Bautrupps rüsten, startet in der Nachbarkommune Monschau die Deutsche Glasfaser ihre Nachfragebündelung, denn mindestens 40 Prozente der Haushalte müssen ein konkretes Interesse an einem Glasfaseranschluss bis ins Haus bekunden, ehe der Ausbau startet.

Stichtag für einen Vertragsabschluss ist der 9. Juni. Das vorrangige Interesse des Netzbetreibers konzentriert sich zunächst auf die Ortschaften Imgenbroich und Konzen. Was das Unternehmen bietet, können die Bürger am Donnerstag, 15. März, bei einer Informationsveranstaltung erfahren. Um 19 Uhr lädt das Team der Deutschen Glasfaser zu einem Infoabend ein.

Erneut vor Ort ist das Unternehmen am Samstag, 17. März. Von 10 bis 15 Uhr stellt sich das Team der Deutschen Glasfaser im Bürger-Casino vor. Mit Ansprechpartnern vor Ort können bereits vor den noch stattfindenden offiziellen Infoabenden Fragen zur Glasfasertechnik, den Produkten und zur Installation der Hausanschlüsse geklärt werden.