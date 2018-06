Lammersdorf - Aus zwei Lammersdorfer Dorffesten wird eines

Lammersdorf.

„Aus zwei mach eins“, so könnte man es kurz beschreiben, was die Lammersdorfer St.-Johannes-Schützenbruderschaft und die katholische Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer austüftelten. Aus den im Ort verankerten Festen Kirmes und Pfarrfest wird in diesem Jahr die „Pfarrkirmes“.