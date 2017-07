Aus Teppichhaus soll jetzt ein Fitnessstudio werden

Imgenbroich.

Dort, wo im Gewerbegebiet Imgenbroich früher Teppiche und andere Dinge für die Einrichtung der Wohnung verkauft wurden, soll bald fleißig trainiert und geschwitzt werden. Nach der Schließung von Teppich Essers direkt am Real-Markt in Imgenbroich soll jetzt ein Fitnessstudio in dem Gebäude einziehen. Dafür hat der Rat der Stadt Monschau jetzt den Weg freigemacht.