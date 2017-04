Politischer Wechsel würde die Partnerschaft nicht erschüttern

Stark eingebunden sind die Bürger auf Seiten von Monschau und Bourg-Saint-Andeól in die Partnerschafts-Aktivitäten. Ob Schüleraustausch, Vereinsfahrten (momentan ist der Kanu-Club Monschau im Wildwasser der Ardèche unterwegs), Weihnachtsmarkt oder Bürgerfahrten: Rund 1000 Bürger dürften auf Monschauer Seite aktiv und dauerhaft zu einer mit Leben erfüllten Städtefreundschaft beitragen. Auf die seit mehr als 40 Jahren gefestigte Freundschaft könne ein politischer Wechsel in Frankreich wohl kaum negative Auswirkungen haben oder die Freundschaft gar erschüttern, ist Bernadette Rader aus Kalterherberg, seit acht Jahren Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, überzeugt.

Gleichwohl spürt sie, dass die politische Stimmungslage vor der wichtigen Wahl am 23. April auch in der Partnerstadt sehr aufgewühlt ist. In den zuletzt geführten Gesprächen mit Freuden aus Südfrankreich habe sich der Eindruck verstärkt, dass eine große Unsicherheit herrsche. „Ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll“, habe sie schon mehrfach als Äußerung vernommen.

Viele Bürger in Bourg seien mit dem amtierenden Präsidenten Hollande unzufrieden, weil er die Erwartungen nicht erfüllt habe aber auch mit Le Pen könnten sich viele nicht anfreunden. Nicht wegdiskutieren aber könne man aber, dass die Zahl der Le-Pen-Anhänger in der Partnerstadt gewachsen sei. Gerade im Süden Frankreichs sei die Ausländer-Problematik, bedingt durch verstärkte Zuwanderung, in der Bevölkerung ein großes Thema. Das habe auch bei vielen Bürgern in der Partnerstadt zu einem politischem Umschwung geführt, glaubt Bernadette Rader erkannt zu haben.