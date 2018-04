Monschau - Auffallende Gäste bevölkern Monschau

Monschau. Wer in den nächsten Wochen durch die Stadt Monschau geht, wird sich über auffallende Gäste auf Bürgersteigen, Plätzen und vor Gebäuden wundern. 14 Einzelskulpturen und Skulpturengruppen bereichern die Stadt, wecken Aufmerksamkeit und stehen mitunter sogar im Weg.

Monschau hat ja schon seit den 1970er Jahren reiche Erfahrung mit Kunst im „Öffentlichen Raum“ und ist deshalb für die Aufstellung von ungewohnten Skulpturen an gewohnten Orten prädestiniert.

Der 1935 in Liebau/Schlesien geborene Bildhauer und Maler Eberhard Foest ist vom 8. bis zum 30. April mit einer Auswahl seiner Skulpturen und Bilder zu Gast. Seine eisernen Figuren befassen sich hauptsächlich mit dem Menschen in recht unterschiedlichen Situationen. Die ausgefallenen Werke aus der Zeit von 1983 bis 2017 sind charakteristisch für den Werkverlauf des in Leverkusen lebenden und arbeitenden Künstlers.

Zwischen Abstraktion und konkreter Kunst, zwischen Symbolik und Erzählung, zwischen Ernst und Hintersinn werden Geschichten erzählt, Erinnerungen wach gerufen und Alltägliches ungewöhnlich in Szene gesetzt. Da gibt es geometrisch gestaltete Objekte, die mit ihren Durchblicken physische Wahrnehmung unterschiedlich thematisieren, andere Objekte, wie die „Stühle“, machen mit verblüffenden Formerfindungen bekannt.

In der gesamten Innenstadt, von der Laufen- bis zur Au- und Stadtstraße stoßen die Besucher auf Figurengruppen, die sich mal biblischen Gestalten wie „David und Goliath“, mal mythischen wie „Leda mit dem Schwan“ oder den historischen „Samurai“ widmen. Es ist spannend zu beobachten, wie die jeweiligen Themen hier mit reichen Formen, dort in ganz reduzierter Ausführung zur Sprache kommen.

An Werken wie „Familie“ oder „Totenbretter“ kann man beispielsweise die intensive Auseinandersetzung mit dem intimen Erleben einerseits und mit der Überlieferung eines Brauchtums andererseits gut erkennen.

Kommunikation mit Formen

Leidenschaft und Beobachtung sind Grundlagen der Werkprozesse von Eberhard Foest. Besonders die Skulptur „Heimkehr aus einem Krieg“, die 2014 in Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkrieges vor der Universität Düsseldorf aufgestellt wurde, erschließt sich mit ihren scharfen und zerrissenen Formen sehr deutlich. Im gesamten Schaffen des Bildhauers spielt die mögliche Kommunikation mit Formen und Inhalten seiner Skulpturen eine wichtige Rolle. Trotz aller Abstraktion bleiben sie lesbar.

Eine Leitfigur ist die in den 1990er Jahren entwickelte typisierte Gestalt, die sich leicht nach vorne beugt. Ein zehn Meter hohes Exemplar steht seit 2004 als „Loreley von Wiesdorf“ am Leverkusener Rheinufer. Dieser Figurentyp ist in der Monschauer Ausstellung in unterschiedlichen Formulierungen präsent. Einmal sitzt sie in Reihe mit neugierigem Blick auf einer Bank an der Rur, ein andermal steht sie als kleiner Mensch ehrerbietig vor der groß dimensionierten Schöpfung.

So ist die Skulpturenpräsentation im öffentlichen Raum eine Möglichkeit der Begegnung mit Themen und Formensprache, mit witzigen Einfällen und ernsten Aussagen. Sie macht nachdenklich und weckt Erinnerungen, sie zeigt die Vielfalt einer künstlerischen Handschrift.

Die Ausstellung im Aukloster zeigt an zahlreichen Bildern und Collagen, wie die Leitfigur und das inhaltliche Anliegen des Künstlers die Kommunikation mit dem Betrachter zu pflegen und zu provozieren vermögen. Auch hier erweist sich, dass dem Einfallsreichtum des Künstlers und seinen formalen wie technischen Umsetzungen kaum Grenzen gesetzt sind. Die Objekte im Stadtgebiet sind beschriftet und erläutert, die Betrachter werden nicht alleine gelassen. Ein Flyer gibt Auskunft über die Aufstellungsorte.

In Anwesenheit des Künstlers eröffnet Bürgermeisterin Margareta Ritter am Sonntag 8. April, um 11.30 Uhr im Bürgersaal des Au-klosters in Monschau, Austraße 7, die Ausstellung von Eberhard Foest. Zur Einführung spricht Professor Dr. Frank Zehnder von der Internationalen Kunstakademie Heimbach.