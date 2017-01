Auf Spurensuche mit dem Heimatverein Rott

Rott. Der Heimat- und Eifelverein Rott lädt zu einer „Spurensuche“ ein.

Wie unterscheiden sich die Fährten von Wildschwein und Hirsch? Welche Gangart hat das Reh bei welchem Fährtenbild? In welchem Monat ist die Hirschkuh trächtig? Was liegt da für Losung auf dem Boden? Wer hat die Zapfen so zugerichtet? – Viele Fragen tun sich auf, wenn man irgendwo Spuren und Fährten, Fraßstellen, Fegestellen, Plätzstellen in der Natur findet. Überall finden sich im Boden, an den Pflanzen und an vielen anderen Stellen Hinweise auf die Tiere, die dort leben.

Der Heimat- und Eifelverein Rott möchte Familien und Kinder am Sonntag, 22. Januar, in die Geheimnisse der Spurenwelt einführen. Treffpunkt ist um 9.40 Uhr am Dorfplatz in Rott oder um 10 Uhr am Startpunkt, dem Wanderparkplatz Kopperweg, links der Kreisstraße 19 von Paustenbach nach Bickerath.

Um Anmeldung bei Rainer Hülsheger, Telefon 02471/ 2511, E-Mail: r.huelsheger@gmx.de, wird gebeten.