Nordeifel - Auch künftig sollen in Simmerath Kinder geboren werden

Nordeifel.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Wochenende die Nachricht vom erneuten Existenzkampf der Geburtshilfe am Simmerather Krankenhaus in der gesamten Nordeifel. Wie berichtet, hatte die Eifelklinik am Freitagnachmittag den drohenden Hebammenmangel öffentlich gemacht, nachdem drei der vier Geburtshelferinnen angekündigt hatten, nicht mehr für die Rufbereitschaft zur Verfügung zu stehen.