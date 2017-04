Simmerath.

Der erste Bürger der Gemeinde Simmerath war am Montag auch der erste Patient, für den es hieß: Ab in Röhre! Die Eifelklinik Simmerath hat in den vergangenen Monaten ihre radiologische Kompetenz um ein neues medizinisches Großgerät erweitert, das als MRT (Magnetresonanztomographie) allgemein bekannt ist.