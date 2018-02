Simmerath.

Das aktuelle Geschehen in Simmerath hatte die Kevelaer-Bruderschaft zum Thema im Karnevalszug am Tulpensonntag gemacht. Unter dem Motto „Simmerath will Stadt, da sind sogar die Monschauer platt“ hatte die elfköpfige Fußgruppe die Planungen, dem Zentralort mehr städtisches Flair zu verleihen, aufs Korn genommen.