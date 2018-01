Rurberg - Auch die Kinder am Rursee feiern ausgelassen und „very jeck“

Rurberg.

Bei der Kinder-Kostümsitzung des 1. KV Kiescheflitscher Rurberg-Woffelsbach am vergangenen Sonntag zeigten auch die jüngsten Vereinsmitglieder, dass sie dem diesjährigen Motto getreu ausgelassen feiern konnten. „Kiescheflitscher senn very jeck“ – das gilt am See für Groß und Klein gleichermaßen.