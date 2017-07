Arthur Bierganz folgt Paul Ohlig als neuer Rotary-Präsident in der Nordeifel

Nordeifel. Paul Ohlig hat das Amt des Präsidenten des Rotary-Clubs Nordeifel an Arthur Bierganz übergeben. Ohlig hat den Club ein Jahr lang geleitet und sein Amt nun – wie bei den Rotariern üblich – nach dieser Zeitspanne an seinen Nachfolger abgegeben.

In einer Laudatio würdigte Bierganz das rotarische Wirken seines Vorgängers: „Mit seinem Engagement hat Ohlig den Club vorangebracht und mit seiner Art viele entspannte Meetings und das Pflegen der rotarischen Freundschaft ermöglicht.“ Weiter sagte Arthur Bierganz über seinen Vorgänger: „Unser Club hat viele gute Eigenschaften, die es zu bewahren und fortzuentwickeln gibt. Paul ist es gelungen, diese Eigenschaften zutage treten zu lassen und sie fortzuentwickeln. Durch den Gewinn neuer Mitglieder sind wir jünger geworden, vielleicht auch ein wenig moderner.“

Das Motto seiner Präsidentschaft soll sich an Pestallozzi orientieren: mit Herz, Hand und Verstand. „Dieses Motto, das sich zunächst nur auf die Pädagogik bezieht, kann meines Erachtens auch zum Leitmotiv für uns im kommenden Jahr werden: Möge all unser Tun vom Herzen gelenkt sein, möge unsere Hand tatkräftig gute Dinge tun, und lasst uns dies alles mit klarem Verstand zum Erfolg führen!“, so Bierganz.

International eingebracht

Neben Projekten der Jugendförderung und dem Schüleraustausch hatte sich der Club im rotarischen Jahr 2016/17 unter anderem in die internationale Verständigung mit Partnerclubs in den Niederlanden und der Schweiz eingebracht. Bierganz‘ Schwerpunktthema des rotarischen Jahres 2017/18 ist die Zukunft der Arbeit. Hierbei wird es um die Frage gehen: Wie werden wir zukünftig arbeiten, und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?

Der Rotary-Club Nordeifel wurde 2008 gegründet und hat heute rund 40 Mitglieder. Das rotarische Jahr geht vom 1. Juli bis 30. Juni. Ziel von Rotary ist der Dienst an der Gemeinschaft. Dazu pflegen Rotarier Freundschaften untereinander, treffen sich regelmäßig und initiieren und unterstützen Projekte im sozialen und gesellschaftlichen Bereich sowie in der Völkerverständigung und der Jugendförderung.

Abschließend zog Paul Ohlig Bilanz und sprach von einem „tollen Amt“, mit einer einzigen Einschränkung: dem zeitlichen Horizont. Angesprochen wurde von ihm das hohe Niveau der Vorträge, die hohe Diskussionskultur am Beispiel des Indienprojekts und der Nikolauslauf.

Drei Neuaufnahmen wurden noch einmal thematisiert, und es wurde über die sechste erfolgreiche Oldtimerrallye berichtet. Der zweimal veranstaltete Nikolauslauf in der Monschauer Altstadt, der den Clubmitgliedern viel Spaß gemacht hat, muss wegen fehlenden Zulaufs schon wieder eingestellt werden. Auch kam noch die Clubreise nach Trier zur Sprache.

Dann wurde noch ein Dank an alle Vorstandsmitglieder mit einem persönlichen Geschenk ausgesprochen, und es gab noch eine große Tüte „Nervennahrung“ für den neuen Präsidenten, ehe er Kette und Nadel erhielt.