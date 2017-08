Nordeifel.

Der Arbeitskreis Langschoß hatte vergangene Woche die in der Gemeinde Simmerath untergebrachten geflüchteten Familien zu einem Ausflug in das Spieleland Bubenheim eingeladen. Dazu fuhr ein Bus alle Ortschaften ab, um die angemeldeten Familien abzuholen. So brachen insgesamt 21 Erwachsene und 37 Kinder voller Erwartung nach Bubenheim auf.