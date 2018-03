Nordeifel - Arbeit und Aufgaben eines Jugendleiters kennenlernen

Nordeifel. Das Jugendamt der StädteRegion Aachen bietet am Sonntag, 22. April, von 9 bis 17 Uhr einen Schnupper- und Auffrischungskurs für die Jugendleiter-Card (JuLeiCa) an.

Er richtet sich zum einen an interessierte Jugendliche ab 16 Jahren, die in die Arbeit eines Jugendleiters reinschnuppern möchten. Zum anderen dient der Kurs als Fortbildung für diejenigen, die ihre JuLeiCa verlängern müssen. Veranstaltungsort ist das Jugendhaus Rott an der Quirinusstraße 43, Rott.

Eine Anmeldung ist bis zum 13. April möglich, der Teilnehmerbeitrag beträgt 10 Euro.

Die Jugendarbeit wird oftmals durch junge Ehrenamtler unterstützt, die sich bei Ferienfreizeiten, Offenen Treffs, Sportvereinen oder Jugendgruppen engagieren. Dazu benötigen sie die JuLeiCa, einen bundesweit einheitlichen Ausweis. Dieser kann ab 16 Jahren erworben werden und hat eine Gültigkeit von drei Jahren.

In dem angebotenen Kurs des Jugendamtes werden die Aufgaben eines künftigen Jugendleiters thematisiert oder aufgefrischt. Dazu zählt der Umgang bei Kindeswohlgefährdung, die Verhaltenskreativität bei Kindern sowie Spiele und Praktisches für den Gruppenalltag.

Mindestens 15 Teilnehmer

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.staedteregion-aachen.de/jugendamt im Bereich „Aktuelles“ oder direkt bei dem städteregionalen Jugendpfleger Ralf Pauli unter der Rufnummer Telefon 0241/51982292. Unter seiner E-Mailadresse ist auch eine vorherige, formlose Anmeldung notwendig.

Der Kurs kommt nur zustande, wenn mindestens 15 Teilnehmer angemeldet sind.