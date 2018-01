Nordeifel - Anmeldetermine des Schulverbands Nordeifel

Nordeifel. Die Anmeldetermine zum Schuljahr 2018/2019 für die weiterführenden Schulen des Schulverbandes Nordeifel sind wie folgt.

Am St.-Michael-Gymnasium Monschau (MGM), Telefon 02472/ 800100, werden Neuanmeldungen für die Klasse 5 im Sekretariat nach Terminabsprache am Montag, 19. Februar; Dienstag, 20. Februar; Mittwoch, 21. Februar und Freitag, 23. Februar; jeweils von 15 bis 19 Uhr entgegengenommen. Ohne Termin ist dies am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 12 Uhr möglich. Anmeldungen für die Oberstufe werden nach Terminabsprache am Freitag, 23. Februar, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 12 Uhr entgegengenommen.

Zusätzlich zum Anmeldeverfahren über „Schüler online“ ist eine persönliche Anmeldung in der Schule zwingend erforderlich. Zur Anmeldung mitzubringen sind: zwei aktuelle Passfotos, eine Kopie des Halbjahreszeugnisses, eine Kopie der Geburtsurkunde, alle vier Anmeldescheine der Grundschule (bei Anmeldung für Klasse 5), der ausgefüllte Anmeldeschein (bei Anmeldung für die Oberstufe, siehe Downloadbereich auf der Homepage des MGM).

Für die Sekundarschule Nordeifel, Standort Simmerath, Telefon 02473/ 9378280, werden für die Klasse 5 ohne Voranmeldung von Montag, 19. Februar, bis Donnerstag, 22. Februar, jeweils von 16 bis 18 Uhr und Freitag, 23. Februar, von 8 bis 13 Uhr, Anmeldungen entgegengenommen. Für den Standort Hürtgenwald, Telefon 02429/944029, gelten die gleichen Zeiten.

Nach Terminvereinbarung sind Anmeldungen vom 26. Februar bis zum 9. März möglich. Mitzubringen sind: das aktuelle Grundschulzeugnis, ein Passfoto, eine Geburtsurkunde bzw. das Familienstammbuch, alle vier Anmeldescheine der Grundschule und ggf. eine LRS-/Dyskalkulie-Bescheinigung.