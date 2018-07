Nordeifel.

Auch der erste Sommermonat war in diesem Jahr deutlich zu warm, wie schon die Monate April und Mai. Der legendäre Juni 2003 bleibt aber in der Nordeifel der Juni-Spitzenreiter. In diesem Jahr wurden zwischen Kalterherberg und Roetgen Mitteltemperaturen von 14,9 bis 16,3 Grad Celsius gemessen (Mont Rigi nur 14,5 Grad).