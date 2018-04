Roetgen - An jeder Ecke gibt es beim Schulfest etwas zu erleben

Roetgen. Ein vielfältiges Programm mit tollen Unterhaltungsangeboten erwartete die Besucher der Gemeinschaftsgrundschule Roetgen beim Schulfest. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten die Kinder auf dem Schulhof die Gäste mit dem Lied „Guten Tag!“, ehe Schulleiterin Susanne Bortot das fest eröffnete.

Während des gesamten Schulfestes herrschte ein buntes Treiben auf dem großen Areal der Schule. Alle Klassen hatten etwas vorbereitet, und an jeder Ecke gab es etwas zu erleben: Bobbycarrennen, Sinnesparcours, Steine bemalen, Barfußparcours, Stoffbeutel gestalten, Dosenwerfen, heißer Draht, Erbsenbahn, Bewegungsparcours, Grußkarten aus Stoff, Maskenausstellung, riesengroße Seifenblasen, Olifu-Parcours, Klassenflohmarkt und Kinderschminken ließen der Langeweile keinen Raum.

Hingucker Kunstblut

Das schuleigene Angebot wurde durch weitere Attraktionen ehrenamtlicher Helfer ergänzt. So bot die „Rollende Waldschule“ des Kreises Euskirchen eine Tierausstellung an. Die freiwilligen Feuerwehren Roetgen und Rott rückten mit mehreren Einsatzwagen an und boten Spiele rund um das Thema „Feuerwehr“ an. Außerdem konnten die Besucher ihre Geschicklichkeit beim Schlauchaufrollen unter Beweis stellen.

Die Ortsgruppe Roetgen des DRK stand mit einem Rettungswagen bereit, um den Kindern einen Einblick in ihre Arbeit zu gewähren. Im Laufe des Tages traf man rund um die Schule immer mehr Kinder mit Verbänden an, die sie sich unter Anleitung der Sanitäter gegenseitig anlegen konnten. Ein Hingucker war dabei natürlich das Kunstblut, das dabei zum Einsatz kam.

Neben einem Auftritt des Jugendorchesters, das zur Mittagszeit für Unterhaltung auf dem Schulhof sorgte, bot die Musikvereinigung Roetgen noch eine große Instrumentenausstellung an.

Für die kleinen und die großen Spielkinder gab es nicht nur eine Bauecke, sondern eine ganze Bauklasse, die bis auf 10 000 Bauklötze und entsprechende Bauarbeiterhelme leer war und der Fantasie keine Grenzen setzte. Durch Kuchen- und Salatspenden aus der Elternschaft konnte ein reichhaltiges Salat- und Kuchenbuffet angeboten werden. Zusätzlich gab es einen Grill- und Getränkestand.

Höhepunkt des Schulfests war das Kindermusical „Tuishi pamoja“, das es in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula zu bewundern gab. Aufgeführt wurde es von den 30 Kindern der Musical-AG. Beim Gesang wurden die Kinder vom 50-köpfigen Chor der Schule kräftig unterstützt. Seit Beginn des Schuljahres probt die Musical-AG bereits fleißig an dem Stück, das von einer ungleichen Freundschaft zwischen einem Zebra und einer Giraffe handelt. Da nicht alle Kinder und auch Eltern während des Schulfestes das Musical anschauen konnten, wird es in der Schule noch einmal im Mai aufgeführt.

Aber auch die Vorschau des Theaterstücks „Der Fluch der goldenen Maske“ der Klasse 3b war ein Höhepunkt des Tages. In dem 15-minütigen Anspiel wurde allen Zuschauern in dem gut gefüllten Klassenraum Lust auf die Aufführung, die Ende Juni in der Schule stattfinden wird, gemacht.

Shirts mit Schullogo

Pünktlich zum Schulfest konnte eine Auswahl an T-Shirts, Kapuzenpullovern und Sweatshirts in verschiedenen Größen in den Farben grün und schwarz mit dem neuen Schullogo vorgestellt werden. Eine Idee, die mit großer Resonanz von den Kindern der Schule angenommen wurde.

Während des Schulfestes gab es einen Programmpunkt, der unter den Besuchern für Ratlosigkeit und Erstaunen, aber auch Erheiterung sorgte. Überall im Schulgebäude hingen Kinderfotos aus, die aus der Schulzeit der Lehrerinnen stammten.

Als Aufgabe galt es, die Fotos von damals den heutigen Personen zuzuordnen und das Lösungswort herauszufinden. Die Auflösung des Rätsels rund um die Kinderfotos aus vergangener Zeit mit anschließender Preisverleihung bildete den Abschluss des rundum gelungenen Festes.