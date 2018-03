Lammersdorf braucht die Neubürger

Zum Thema Geburtenentwicklung und der Situation der Grundschulen in der Gemeinde Simmerath im Allgemeinen merkte Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns mahnend an, dass ohne die Ausweisung des Neubaugebietes Hasselfuhr in Lammersdorf die Grundschule Lammersdorf auf eine Einzügigkeit hinsteuere. Drei zweizügige Grundschulstandorte in der Gemeinde Simmerath seien bei durchschnittlich 125 Geburten im Jahr langfristig realistisch.