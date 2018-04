Monschau - Amphibien gehen in der Nordeifel auf Wanderung

Monschau. Die Tage werden langsam wärmer, und nun gehen die Amphibien in der Nordeifel wieder auf Wanderung. Auch in Menzerath rund um den Weiher wurden aus diesem Grund jetzt wieder die grünen Leitzäune für die Amphibien errichtet. Trichterförmig werden sie so entlang der Straße zu den Tunneln geführt.

Im Auftrag der unteren Naturschutzbehörde der Städteregion Aachen packten dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Aachen ordentlich mit an.

Ablaichen in ruhigen Gewässern

Das für Menschen eher ungemütliche, feuchte Wetter haben Amphibien am liebsten. Jetzt, wo der Frost langsam aufhört und die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen, fangen sie an zu wandern. Doch durch Straßen und Durchfahrten sind die Wege für die Frösche, Kröten und Co. lebensgefährlich. Für Hilfe sorgen Amphibientunnel, die an Orten gebaut wurden, an denen besonders viele Amphibien früher die Straße überqueren wollten.

In Menzerath, zwischen Monschau und Imgenbroich, wurden in den vergangenen Tagen die Leitzäune aufgestellt. So finden Frösche, Kröten und Molche den Weg zu den Tunneln und landen nicht auf der Straße. Wenn sie durch die Tunnel gekrochen sind, lassen sie sich in den Nebengewässern des Menzerather Weihers nieder. Dort ist es ruhiger, und die Amphibien können ihre Eier ablaichen.

Gebaut wurden die Leitzäune in Menzerath von einer tatkräftigen Gruppe der Lebenshilfe Aachen. Seit nun 20 Jahren kümmert man sich darum, dass die Amphibien sicher von einer Straßenseite zur anderen gelangen. Früher wurde das mit den Leitzäunen und Fangeimern geschafft, die von ehrenamtlichen Helfern geleert wurden. Durch die neuen Tunnel entfällt diese gefährliche Arbeit, bei der die Helfer oft über die Straßen laufen mussten.

Weitere Tunnel geplant

In Roetgen können die Amphibien heute auch Tunnel in der Lammersdorfer- und der Hahnerstraße nutzen. Ehrenamtliche Helfer bauen dort alljährlich die Leitzäune auf und auch wieder ab.

Im Bereich des Reichensteiner Weihers sind auch in diesem Jahr ehrenamtliche Helfer unterwegs, um dort die Fangeimer zu betreuen. Die untere Naturschutzbehörde plant, bald auch an dieser Landstraße zwischen Mützenich und Kalterherberg weitere Tunnel zu bauen.

Weitere Informationen gibt es bei Udo Thorwesten von der unteren Naturschutzbehörde der Städteregion Aachen telefonisch unter Telefon 0241/ 51982401 oder per E-Mail an udo.thorwesten@staedteregion-aachen.de.