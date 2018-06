Eifel - Am Wochenende soll der „Highway to Hell“ wieder befahrbar sein

Eifel. Ab dem kommenden Wochenende soll die Monschauer Straße zwischen Mützenich und Eupen wieder befahrbar sein. Dies habe die Wallonische Region mitgeteilt, erklärt der Bauschöffe der Stadt Eupen, Michael Scholl, auf Anfrage.

Am vergangenen Wochenende herrschte schon reger Verkehr auf der belgischen N67. Obwohl die Strecke offiziell noch nicht freigegeben ist, ignorierten viele Fahrer die Sperrschilder. Die Sanierung des rund fünf Kilometer langen Stücks des einstigen „Highway to Hell“ zwischen Ternell und Eupen hatte am 19. Februar begonnen.

Die Fertigstellung war zunächst für Ende Juni vorgesehen.