Am Mittwoch geht‘s an den Grundschulen wieder los

Simmerath. Auch an den Grundschulen der Gemeinde Simmerath beginnt in der kommenden Woche wieder der Unterricht für das Schuljahr 2017/2018.

An der Grundschule Lammersdorf beginnt er für das 2., 3. und 4. Schuljahr am Mittwoch, 30. August, um 8.15 Uhr, Schulschluss ist um 12 Uhr.

Für die Schulneulinge beginnt der Unterricht am Donnerstag, 31. August um 9.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Lammersdorf, Unterrichtsende ist um 12 Uhr.

Die Busabfahrtszeiten zur Kalltalschule Lammersdorf sind für den Bus 1 um 7.57 Uhr ab Simmerath Bushof, 7.59 Uhr ab Bickerather Straße, 8.01 Uhr ab Bickerather Post, 8.03 Uhr ab Paustenbach Post und 8.04 Uhr ab Paustenbach Hermanns. Der Bus 2 fährt um 7.52 Uhr ab Simmerath Bushof, 7.54 Uhr ab Witzerath, 7.56 Uhr ab Rollesbroich Mühlenweg, 7.57 Uhr Rollesbroich Kirche, 7.58 Uhr Rollesbroich Schlad, 8 Uhr Rollesbroich Mühlenweg, 8.01 Uhr Rollesbroich.

Die Grundschule Simmerath beginnt am Mittwoch, 30. August, um 8.10 Uhr für das 2., 3. und 4. Schuljahr mit dem Unterricht, Ende des Unterrichtes ist um 11.45 Uhr.

Die Schulneulinge beginnen am Donnerstag, 31. August, um 8.10 Uhr, der ökumenische Gottesdienst findet um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Simmerath statt, danach ist für die Schulneulinge Schulschluss.

Die Busabfahrtszeiten zur Grundschule Simmerath des Bus 1 sind: 7.29 Uhr ab Dedenborn Seifenauel, 7.30 Uhr Dedenborn Rauchenauel, 7.31 Dedenborn, Gaststätte Reinartz, 7.32 Uhr Dedenborn Waldstraße, 7.35 Uhr Hammer Haus Waldblick, 7.36 Uhr Hammer Kirche, 7.41 Uhr Eicherscheid Fingert, 7.42 Uhr Eicherscheid In den Gassen, 7.43 Uhr Eicherscheid Ehrenmal, 7.46 Uhr Simmerath Am Gericht. Der Bus 2 fährt um 7.50 Uhr ab Huppenbroich, 7.53 Uhr Abzweigung Huppenbroich, 7.54 Uhr Simmerath Am Gericht. Bus 3 fährt um 7.57 Uhr ab Paustenbach Hermanns und um 7.58 Uhr ab Paustenbach Post. Bus 4 fährt um 7.58 Uhr ab Witzerkuhl und Bus 5 um 8.01 Uhr ab Witzerath.

Die Grundschule Steckenborn beginnt für das 2., 3. und 4. Schuljahr am Mittwoch, 30. August um 8 Uhr mit dem Unterricht, Ende des Unterrichtes ist um 11.35 Uhr.

Die Schulneulinge beginnen am Donnerstag, 31. August um 8 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst mit Segnung in der Pfarrkirche Steckenborn, im Anschluss findet die Einschulungsfeier statt, Unterrichtsende ist um 11.35 Uhr.

Busabfahrtszeiten zur Grundschule Steckenborn sind: Bus 1 fährt um 7.27 Uhr ab Rurberg Seeufer, 7.28 Uhr ab Rurberg Kiosk, 7.29 Uhr ab Rurberg Grimmischall, 7.31 Uhr ab Rurberg Kirche, 7.32 Uhr ab Rurberg Woffelsbacher Straße, 7.34 Uhr ab Woffelsbach, 7.40 Uhr ab Steckenborn Hechelscheid.

Bus 2 fährt um 7.35 Uhr ab Strauch Am Roßbach, 7.36 Uhr ab Strauch Geflügelhof, 7.42 Uhr ab Strauch Zäunchen, 7.44 Uhr ab Strauch Weidenbroich, 7.45 Uhr ab Strauch Kirche, 7.46 Uhr ab Strauch Post.

Bus 3 fährt um 7.18 Uhr ab Erkensruhr Finkenauel, 7.20 Uhr ab Erkensruhr Alte Post, 7.21 Uhr ab Erkensruhr Anfang, 7.23 Uhr ab Abzweigung Erkensruhr, 7.26 Uhr ab Einruhr - Wendehammer, 7.28 Uhr ab Einruhr, 7.31 Uhr ab Abzweigung Dedenborn, 7.33 Uhr ab Einruhr Schöne Aussicht, 7.35 Uhr ab Kesternich Haus Wilden, 7.37 Uhr ab Kesternich Unterdorf, 7.38 Uhr ab Kesternich Post, 7.41 Uhr ab Strauch Am Kreuzchen, 7.42 Uhr ab Strauch Post.