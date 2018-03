Simmerath - Am Kraremannstag wird die Büste von Dr. Fritz enthüllt

Simmerath. Der Kameradschaftliche Verein Simmerath hatte 216 Mitglieder zur Mitgliederversammlung ins Vereinslokal Wilden eingeladen. 25 Mitglieder waren der Einladung gefolgt und wurden von Paul Hoffmann, dem Ersten Vorsitzenden, begrüßt.

Der Zweite Vorsitzende, Bernd Hübner, ließ die Verdienste der verstorbenen Sofia Hoffmann Revue passieren. Margit Heiduk berichtete als Schriftführerin zur Generalversammlung, zur kleinen Kirmeswanderung und zum Jahresausflug 2017. Einen positiv abschließenden Kassenbericht präsentierte Kassierer Hermann Haas.

Inge Hübner bescheinigte korrekte Kassenführung. Die vom Ortskartell-Vorsitzenden Erwin Finken beantragte Entlastung des Vorstands war einstimmig. Dem Vorstand dankte er für die ehrenamtliche Arbeit. Zur Zweiten Kassenprüferin für zwei Jahre wurde Elisabeth Schumacher gewählt.

Bei den Teilwahlen zum Vorstand konnten die bisherigen Amtsinhaber zur Weiterarbeit per jeweils einstimmiger Wiederwahl für zwei Jahre gewonnen werden. Erster Vorsitzender blieb Paul Hoffmann, mit der Schriftführerin Margit Heiduk im geschäftsführenden Vorstand. Die Leitung des Arbeitskreises „Alt-Simmerath“ übernimmt Wolfgang Frings, und Irmgard Hoch dient als Beisitzerin.

Die Termine 2. oder 9. September für einen Ausflug in Richtung Rhein, Mosel oder Ahr zu einem Weinfest mussten gelöscht werden wegen Überschneidung mit Festivitäten anderer Ortskartell-Vereine. Der Vorstand sucht einen anderen September-Termin und ein attraktives Ziel.

Arbeitskreis „Alt-Simmerath“

Wolfgang Frings konnte einen zehnköpfigen Arbeitskreis „Alt-Simmerath“ vermelden, nachdem zwei Mitglieder verstorben waren und Rolf Hoch als Verstärkung dazu gewonnen werden konnte. Aufgabe ist unter anderm die Erstellung einer neuen Dorfchronik.

Frings bedankte sich bei seinen Kollegen für die aktive Mitarbeit in den letzten Jahren. Als Highlight des letzten Jahres nannte er an die gut besuchte Fotoausstellung in der Sparkasse, wo eine Foto-Präsentation vier Jubiläen beleuchtete: 675 Jahre Ort Simmerath, 225 Jahre Simmerather Markt, 70 Jahre Eifelkreuz auf der Paustenbacher Höhe und 65 Jahre neue Pfarrkirche.

Für das laufende Jahr ist wiederum ein Höhepunkt geplant für den Kraremannstag am Sonntag, 6. Mai: Einweihung des neuen Rathausplatzes und Widmung des neuen Dr.-Fritz-Platzes (kleiner Rathausplatz gegenüber dem Krankenhaus). Dort soll eine auf einer Marmor-Stele montierte Büste des Arztes Dr. Alf Fritz feierlich enthüllt werden. Verwandte des Dr. Fritz haben ihr Kommen angekündigt. Ideengeber zur Büste war das Mitglied des Arbeitskreises Erich Kogel.

Ihm galt der besondere Dank von Frings. Zur Unterstützung der archivalischen Arbeit sollen ältere Leute zu einer Runde bei Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim zusammengerufen werden. Ziel ist, die Leute zu den Personen auf alten Fotos zu befragen. Diese Aktion dient der Vervollständigung der Beschriftung von registriertem Fotomaterial. Paul Hoffmann begrüßte dieses Vorhaben und sagte Unterstützung des Vereins zu.

Geplant ist eine Bildungstour vom 24. bis 26. Mai nach Groningen. Es sind noch Plätze frei, die bei Paul Hoffmann, Telefon 02473/ 9273000, oder Bernd Hübner, Telefon 02473/ 8317, gebucht werden können.

Zur Kirmes am Sonntag, 1. Juli, lädt der Kameradschaftliche Verein zu einer „Kleinen Kirmeswanderung“, deren Ziel ein Grillfest an der Bickerather Grillhütte sein soll. Für die Verzehrkosten sind Spenden willkommen. Diese Veranstaltung soll zeigen, dass die Simmerather die St.-Johannes-Kirmes wieder beleben wollen. Eine Einladung erfolgt noch.