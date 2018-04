Konzen.

Zum ersten Mal war am Mittwochmorgen im Rohbau der neuen Kindertagesstätte in Konzen Am Feuerbach fröhliches Kinderlachen zu hören. Denn neben vielen anderen Gästen waren auch einige Kindergartenkinder zum Richtfest gekommen und ernteten mit ihrem einstudierten Bewegungslied von „Siggi Säge“ viel Applaus.