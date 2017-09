Alzheimertage der Städteregion ab Donnerstag

Nordeifel. Die Alzheimertage in der Städteregion Aachen starten am 14. September. Bis zum 30. September finden 35 Veranstaltungen statt.

Neben Filmvorführungen gibt es Fachvorträge, einen Demenzgottesdienst, eine Museumsführung und gesellige Angebote. Einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite www.demenz-service-aachen-eifel.de. Infos auch unter Telefon 02404/ 9032780. Zudem ist ein Flyer erhältlich in allen Rathäusern und Altenhilfeeinrichtungen.

In Simmerath wird am Donnerstag, 14. September, ein Gesprächskreis für Angehörige von 17 bis 18.30 Uhr in der Caritas-Tagespflege St. Brigida, Rathausplatz 20, angeboten. Anmeldung an Andrea Karbig, Telefon 02473/ 9271601.

Das Thema am Dienstag, 19. September, 17 bis 19 Uhr lautet „Pflegefall – was jetzt?“ Zu dieser Veranstaltung, ebenfalls in der Tagespflege , läuft die Anmeldung unter Telefon 0241/ 51985065 oder E-Mail: Stephan.Loehmann@staedteregion-aachen.de.

Mit der Gemeinde Simmerath bieten die Veranstalter am Donnerstag, 28. September, ab 19 Uhr den Film „Still Alice“ im großen Sitzungssaal im Rathaus der Gemeinde Simmerath an.