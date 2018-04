Kesternich.

Rolf Schneider, der Erste Vorsitzende der Kesternicher Karnevalsgesellschaft, zog im Rahmen der Generalversammlung in der Gaststätte Jousten ein positives Fazit der abgelaufenen Karnevalssession. Sowohl der Verlauf der eigenen Veranstaltungen der zweitältesten KG in der Nordeifel als auch die Einnahmen hätten die Erwartungen in vollem Umfange erfüllt.