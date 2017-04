Altenheim geräumt: Mülleimer in Flammen Letzte Aktualisierung: 10. April 2017, 16:08 Uhr

Roetgen. Gegen 7 Uhr am Montagmorgen lief bei der städteregionalen Leitstelle der Alarm der Brandmeldeanlage eines Seniorenzentrums an der Bundesstraße 258 auf. Das Pflegepersonal hatte starken Rauch in einem Gebäudeteil festgestellt.