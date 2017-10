Simmerath.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war der heutige Zentralort Simmerath noch ein richtiges Eifeldorf - ohne Gewerbegebiet, aber schon mit einem Krankenhaus und einem Buswartehäuschen an der Hauptstraße, dass für Generationen von Schülern Zufluchtsort und Treffpunkt zugleich war.