Nordeifel - Als die beiden letzten Wölfe in der Nordeifel erschossen wurden

Nordeifel.

Es häufen sich in letzter Zeit in den Medien Berichte, dass Wölfe wieder in Deutschland Fuß gefasst haben. Irgendwann, so glaubt oder hofft man, soll auch der Wolf in der Eifel wieder heimisch werden. Es wird ausdrücklich in den Medien darauf hingewiesen, dass er Begegnungen mit Menschen aus dem Wege geht und diese zu verhindern sucht. Trotzdem würde dem einsamen Wanderer durch die Wälder der Eifel eine Gänsehaut über den Rücken laufen, wenn er sich mit einem Rudel Wölfe konfrontiert sehen würde.