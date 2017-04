Simmerath.

Der bevorstehende 15. Simmerather Karemanns-Tag am Sonntag, 7. Mai, könnte in diesem Jahr etwas weniger attraktiv ausfallen, nachdem die Gewerkschaft Verdi im Vorfeld der Veranstaltung ihre Stärke demonstriert und den verkaufsoffenen Sonntag an diesem Tag ausbremsen möchte. Den 60 beim Kraremannstag beteiligten Betrieben würden damit erhebliche Umsatzeinbußen drohen.