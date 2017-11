Alarmanlage vertreibt Autodiebe in Mützenich

Mützenich. Eine Alarmanlage hat in der Nacht zum Mittwoch offensichtlich Autodiebe in die Flucht geschlagen. Die unbekannten Täter hatten sich über das sogenannte „Keyless-Go“-System, bei dem ein Fahrzeug mittels eines Codes entriegelt werden kann, Zugang zu einem im Hof geparkten Audi Q5 verschafft.

Im Fahrzeuginneren fanden sie den Garagentoröffner und wollten vermutlich durch die Garage ins Haus gehen, um an den Fahrzeugschlüssel des hochwertigen Automobils zu gelangen. Beim Eintritt in die Garage löste dort jedoch eine optische und akustische Alarmanlage aus, die die Täter in die Flucht schlug. Die im Obergeschoss schlafenden Hausbewohner wurden von der Alarmierung geweckt, konnten aber niemanden mehr auf dem Grundstück feststellen.

Der Einbruch ereignete sich gegen 2.50 Uhr am Mittwochfrüh in der Straße „Jungchenbüchel“ in Mützenich. Wer in dieser Nacht etwas verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Notruf 110 zu melden.