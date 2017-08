Monschau.

Über enge Holztreppen geht es nach oben, immer dem köstlichen Duft hinterher und an frisch gebackenen Monschauer Dütchen vorbei hinein in die Backstube des Cafés Kaulard in Monschau. Dort hat Jochen Kaulard schon einiges vorbereitet, um den Teilnehmern unserer Aktion „7 x Sommer“ zu demonstrieren, wie köstliches Speiseeis hergestellt wird.