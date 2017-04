Eifel.

Das Akkordeon-Orchester Monschauer Land hat im voll besetzten Bürger-Casino in Imgenbroich gemeinsam mit dem Publikum den Frühling begrüßt. Mit bekannten Melodien wie zum Beispiel dem Florentiner-Marsch sowie Stücken für Solisten am Saxofon und an der Trompete unterhielt das traditionelle Orchester seine Gäste.