Adventsbasar im Jugendhaus Rott

Rott. Im Jugendhaus Rott, Quirinusstraße 43, findet am Sonntag, 26. November, von 10 bis 17 Uhr der alljährliche Adventsbasar statt. Veranstalter sind der Jugendhaus Rott e.V. und der Stamm der Pfadfinderinnenschaft St. Georg aus Rott.

Angeboten werden Advents- und Weihnachtsdekorationen, Kreatives aus Haus und Werkstatt, Gestricktes, Gesticktes, Genähtes und Schmuck.

Mit dem Erlös wird die Jugendarbeit in Rott und das Projekt der Pfadfinderinnen, der barrierefreie Umbau ihres Jugendferienhauses in Krekel, unterstützt. Es gibt Suppe, Reibekuchen, Waffeln sowie eine große Tafel mit köstlichem Kuchen und Kaffee. Außerdem gibt es Kinderpunsch und Glühwein. Über Kaffee- und Kuchenspenden freuen sich die Veranstalter sehr. Für die Kinder wird es ein Bastelangebot geben.

Der Flohmarkt ist wieder im Katholischen Pfarrheim, Lammersdorfer Straße 1, von 10 bis 16 Uhr. Wer hierzu Brauchbares beisteuern möchte (keine sperrigen Teile), kann dies am Samstag, 25. November, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim abgeben. Der Erlös des Flohmarktes ist für die Pfarrkirche bestimmt. Achtung: Der Flohmarkt endet am Sonntag um 16 Uhr.

Kontakte: Kaffee- und Kuchenspenden: Birgit Lauts, Telefon 02471/8212; Ruth Richter, Telefon 02471/4743. Stand beim Basar: Birgit Lauts, Telefon 02471/8212; Ruth Richter, Telefon 02471/4743. Flohmarkt: Helga Meder, Telefon 02471/2189; Christel Dressen Telefon 02471/3328.