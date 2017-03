Nordeifel. Zu Beginn der Zeitumstellung (ab 26. März) ist die Gefahr von Wildunfällen, gerade im ländlichen Raum, deutlich erhöht, denn Wildtiere passen ihren Lebensrhythmus dem Tageslicht an. Da Wildtiere gerade in den Dämmerungsstunden Straßen überqueren, sind die Tiere bedingt durch die einstündige Verschiebung, noch nicht an das veränderte Verkehrsaufkommen gewohnt.

Daher appelliert die Kreisjägerschaft Aachen an alle Autofahrer besonders im Berufsverkehr mit Beginn der Zeitumstellung auf den Landstraßen, an Feldern vorbei und in Waldgebieten umsichtig zu fahren.

Bei Unfällen mit Wild sollte unbedingt die Polizei verständigt werden.