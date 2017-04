Nordeifel.

Wie in jedem Frühjahr sind auch in der Nordeifel die Amphibien aus ihrer Winterstarre erwacht. Das passiert, sobald die Außentemperatur über acht Grad Celsius steigt. Nun heißt es für Kröten & Co., sich auf einen weiten Weg zu machen. Die Amphibienwanderung steht bevor.