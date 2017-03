Monschau.

An den Monschauer Grundschulen werden zum kommenden Schuljahr insgesamt acht Eingangsklassen gebildet. Wie der Monschauer Bildungsausschuss nun beschloss, wird es an der Katholischen Grundschule Höfen-Mützenich wie auch an der Gemeinschaftsgrundschule Imgenbroich-Konzen im Zuge des jahrgangsübergreifenden Unterrichts jeweils vier Eingangsklassen geben, zu denen auch die Kinder des zweiten Schuljahrs gehören.