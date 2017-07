Abwechslungsreiches Programm bei der Sportwoche in Schmidt Letzte Aktualisierung: 27. Juli 2017, 11:08 Uhr

Schmidt. Nachdem sie sich von der Beach-Party ausgeruht haben, starten die Organisatoren des TuS Schmidt am Wochenende in die Sportwoche. Auf dem Rasenplatz an der Eichheckstraße wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.