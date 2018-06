Nordeifel - Abstiegsfrage in Aachener Kreisliga B2 ist immer noch nicht geklärt

Nordeifel.

Auch nach dem vorletzten Spieltag ist die endgültige Abstiegsfrage in der Aachener Kreisliga B2 immer noch nicht geklärt. Dadurch, dass die Abstiegssituation in der Bezirksliga-Staffel 4 noch einige Möglichkeiten zulässt, muss am letzten Spieltag noch geklärt werden, ob es in der B2 eine Aufstiegs- oder Abstiegsrelegation gibt.