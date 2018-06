Simmerath.

„Wer fliegen will, muss den Mut haben, den Boden zu verlassen.“ Begleitet von diesem Spruch, der das Cover des Programmablaufs zierte, verabschiedeten sich am Donnerstagabend 139 Schülerinnen und Schüler vom Berufskolleg Simmerath/Stolberg in Simmerath. Rund 500 Personen trafen sich aus diesem Anlass in der Turnhalle der Institution in Simmerath.