Mit der Musicalrevue „Nothing is ömmesöns“ fing 1992 für exART alles an

Als im Oktober 1992 am Franziskusgymnasium Vossenack 25 musikbegeisterte Schülerinnen und Schüler die Musicalrevue „Nothing is ömmesöns“ vor ihren Eltern und Lehrern uraufführten, ahnte niemand, dass in den nachfolgenden Jahren das exART-Musiktheater für gut 80 Aufführungen in ganz Deutschland verantwortlich sein würde. Zehn in Eigenregie produzierte Musicals sind seither entstanden. Dabei konnte der Verein über die Zeit sein Know-how stetig aufstocken und entwickelt mittlerweile Projekte mit nahezu professionellem Anspruch. Allen Produktionen gemein ist die phantasievolle, für das Publikum unterhaltsame Aufbereitung von aktuellen Themen mit kritischer Haltung.

Damals wie heute generiert sich das Ensemble auf der Bühne aus Schülern, Lehrern und Ehemaligen des FGV, die mit Leidenschaft und Esprit ihre Rollen verkörpern. „exART ist eine Kreativwerkstatt, in der junge Menschen ihre musischen und schauspielerischen Talente entdecken und erleben dürfen“, beschreibt Clemens Amendt, Leiter des exART-Musiktheaters, die Charakteristika des Vereins. 300 meist junge Menschen standen bei über 100 Aufführungen – längst nicht nur im „Wohnzimmer“ FGV-Aula – in 25 Jahren auf der Bühne und faszinierten ihr Publikum mit Leidenschaft, Esprit und Fantasie. „Exodus“ und „Tempora“, „Francesco“ und „Masken“, „Artistica“, „Leidenschaften“ und „Finale Grande“ sind vielen noch in bester Erinnerung.

Für einige Darsteller wurde diese Bühnenerfahrung das Sprungbrett für eine professionelle musikalische bzw. schauspielerische Karriere.