Monschau.

Als willkommene Zugabe zu einem kulturell reichen Wochenende in Monschau konnte am Sonntagnachmittag eine große Zuhörerschaft im überfüllten Bürgersaal des Auklosters ein wunderschönes kleines Konzert mit dem – jetzt ehemaligen – Aachener Generalmusikdirektor Kazem Abdullah in seiner Eigenschaft als Klarinettist genießen.