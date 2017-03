ABK-Hilfswerk veranstaltet wieder Fußballturnier

Nordeifel. Zum Jahresbeginn steht traditionell das Hallenfußballturnier des Parität. ABK-Hilfswerk gemeinn. e.V. in Simmerath an.

In der Zeit von 10-16 Uhr werden am Samstag, 18. März in der Sporthalle der Sekundarschule Nordeifel neben einer Mannschaft des ABK-Hilfswerks (Nordeifel) in diesem Jahr weitere sechs Mannschaften der Region Aachen/Köln den Turniergewinner des Jahres 2017 ermitteln.

Gespielt wird im Spielmodus „Jeder gegen jeden“. Die beiden bestplatzierten Mannschaften bestreiten ein Endspiel zur Ermittlung des Turniersiegers 2017. Spieldauer beträgt einmal 10 Minuten. Im Anschluss findet die Siegerehrung auf dem Spielfeld statt.

Zu diesem Turnier sind alle am Fußball und an der Arbeit des ABK-Hilfswerks interessierten Zuschauer herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl steht an diesem Tag eine kleine Cafeteria bereit. Seit über 25 Jahren lädt das Paritätische ABK-Hilfswerk gemeinn. e.V. jährlich befreundete soziale Einrichtungen zu einem bereits zur Tradition gewordenen Hallenfußballturnier nach Simmerath ein.